Ексрегіонала Шкарлета призначили в. о. міністра освіти

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, на засіданні Кабміну Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував Любомирі Мандзій за роботу тимчасової міністерки освіти.
Раніше освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.
Сергій Шкарлет – колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету.
Нагадаємо, 17 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль подав до парламенту проєкт постанови про призначення міністром освіти та науки чернігівського ректора Сергія Шкарлета, який підтримував Партію регіонів.
- 3 червня стало відомо, що Міністерство освіти та науки може очолити 47-річний ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет. #Букви повідомляли, що в 2010 році Сергій Шкарлет був обраний до Чернігівської обласної ради від Партії регіонів.
- Проєкт “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” повідомляв, що кандидат на посаду міністра освіти України Сергій Шкарлет неодноразово попадався на науковому плагіаті.
- 6 червня Президент України Володимир Зеленський назвав основних кандидатів на посаду міністра освіти і науки, яка залишається вакантною з березня 2020 року. Крім Шкарлета кандидатів було двоє.