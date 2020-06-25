Ексрегіонала Шкарлета призначили в. о. міністра освіти

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, на засіданні Кабміну Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував Любомирі Мандзій за роботу тимчасової міністерки освіти.

Раніше освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

Сергій Шкарлет – колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету.

Нагадаємо, 17 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль подав до парламенту проєкт постанови про призначення міністром освіти та науки чернігівського ректора Сергія Шкарлета, який підтримував Партію регіонів.