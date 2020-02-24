Про це йдеться в новині на сайті “РБК-Україна” “Хто і чому блокує роботу та реформування Міністерства юстиції”.

Мова йде про Тетяну Глиняну, яка ще з 90-х років (підприємства “Візит” та “Хутровик”) була одним з основних постачальників харчів для української армії. А також неодноразово була задіяна в корупційних скандалах та історіях з передачею хабарів у великих розмірах (фірми “Хутровик” та “Візит”), але постійно приходила, як свідок завдяки своїм зв’язкам, не дивлячись на те, що особисто була присутня під час передачі коштів для неправомірної винагороди.

Свого часу, сайт “Наші гроші” багато писав про постачання харчів для армії та ув’язнених білоцерківською родиною.

Після частих скандалів навколо зазначених фірм використовувати їх для участі у тендерах було недоречно. Тому були створені ТОВ “РКГ” та ТОВ “Актив Компані”. Остання, до речі, має однаковий номер телефону з вищезагаданим “Візитом”.

“Складається враження, що фірми створювалися, щоб псувати настрій конкурентам та оскаржувати результати тендерів”, – пише автор.

Зокрема, 30 грудня 2019 року, “Актив Компані” оскаржувала один з тендерів Міністерства оборони. І все б то нічого, але компанія, фактично, подала скарги від імені ТОВ “РКГ”. Вже за годину, зрозумівши, що вони підсвітили свої зв’язки, “Актив Компані” відкликала скаргу як “помилково додану”. А ще за годину та ж скарга була зареєстрована від імені ТОВ “РКГ”.

Автор вказує також, що ТОВ “Актив Компані” у своїй тендерній документації подає підроблені документи. Зокрема, судом встановлено, що “Актив Компані” подала фіктивний акт Держпродспоживслужби, щодо додержання підприємством гігієнічних вимог у поводженні з продуктами.

Як вважає автор статті, ситуація стає загрозливою на загальнодержавному рівні. Оскільки, хтось явно лобіює інтереси злодіїв, які знову хочуть зробити для себе “кормушку” з державних тендерів. Якщо ця ситуація буде продовжуватись, то краху і дискредитацію роботи отримає не лише система ДКВС, але й Мін’юст загалом.

Систему державних закупівель ДКВС, що підпорядковується міністерству юстиції, хочуть дискредитувати, і тим самим знищити, скандально-відомі ексрегіонали, вважає автор.