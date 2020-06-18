Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Ілля Новіков.
“До нашої адвокатської команди підключається авторитетний страсбурзький адвокат Грегорі Туан, в минулому старший юрист ЄСПЛ. Він буде готувати нашу позицію щодо порушення ст. 18 Конвенції – заборона політично мотивованих переслідувань. За його словами, вже зараз там є на що звернути увагу суду”, – написав Новіков.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відклав розгляд питання про обрання запобіжного заходу лідеру “Європейської Солідарності”, п’ятому президенту України Петру Порошенку.
- 10 червня Державне бюро розслідувань оголосило підозру Петру Порошенку у справі про призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Сталося це тоді, коли політик прийшов на допит до ДБР.
- За твердженням слідства, Порошенко “схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до вчинення злочину, а саме перевищення ним влади та службових повноважень” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). За версією слідства, державі нібито завдано збитків на суму 557 тис. грн.
- У зв’язку з цим Порошенко порадив нинішньому главі держави Володимиру Зеленському зателефонувати Віктору Януковичу і дізнатися, чим закінчуються політичні переслідування опозиції.