До адвокатської команди, яка захищає п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, підключається авторитетний страсбурзький адвокат Грегорі Туан, в минулому старший юрист ЄСПЛ.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Ілля Новіков.

“До нашої адвокатської команди підключається авторитетний страсбурзький адвокат Грегорі Туан, в минулому старший юрист ЄСПЛ. Він буде готувати нашу позицію щодо порушення ст. 18 Конвенції – заборона політично мотивованих переслідувань. За його словами, вже зараз там є на що звернути увагу суду”, – написав Новіков.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відклав розгляд питання про обрання запобіжного заходу лідеру “Європейської Солідарності”, п’ятому президенту України Петру Порошенку.