Екс-уповноважений Президента України по Криму Борис Бабін заявив, що йому намагалися вручити підозру за роботу Урядовим уповноваженим у справах ЄСПЛ.

Про це він повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні САП і НАБУ спробували вручити мені підозру по ст. 191 КК через мою діяльність на посаді Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ”, – пише він.

Бабін прокоментував, що його “не дивує така процесуальна діяльність” в сьогоднішніх політичних умовах.

“Обрана для цього замовниками цього шоу дата Дня Злуки також красномовна. Підозру цю розцінюю як найвище визнання своєї діяльності в 2014-2020 з протидії агресорові”, – додав він.

Також Бабін заявив, що буде вдячний всім за підтримку своєї родини.

Нагадаємо, що в 2015 році Борис Бабин працював урядовим уповноваженим у справах Європейського суду прав людини.

У 2017-2018 він обіймав посаду представника Президента України Петра Порошенка в Автономній Республіці Крим.