Про це вона повідомила в Facebook.

“Все почалося, як звичайна ГРВІ, – осиплість голосу і слабкість, потім через два дні – невисока температура (була три дні до 37,5 °), слабкість і біль в м’язах. Зараз я і сім’я на самоізоляції під дистанційним контролем лікаря, відчуваю себе як при одужанні після ГРВІ з невеликим бронхітом”, – написала колишня чиновниця.

Вона розповіла, що в приватній клініці її переконували, що показання для проведення тестування на коронавірус немає.

“Я застрахована, і мене довго переконували в приватній клініці, що показань для тесту немає, поки я не наполягла на проведенні тесту і не оплатила його самостійно … Мій приклад – яскраве підтвердження, що коронавірус може бути і без симптомів протокольних”, – зазначила Микольська.

Вона порадила всім носити маски, ретельно мити руки, проходити тест на коронавірус в разі найменшого погіршення стану здоров’я і, в разі зараження, уважно стежити за своїм станом під наглядом лікаря.

Варто відзначити, що в кінці червня Микольська відпочивала на морі в Одесі, де відпочивальники на пляжах і в нічних клубах не дотримуються карантину.