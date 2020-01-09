Про це повідомляє прес-служба ГБР.

Екс-чиновник підозрюється в розтраті майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що в 2004 році МНС і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на земельній ділянці, що належала міністерству, повинні були побудувати житловий будинок. Відповідно до угоди, 3 420 кв. м. житлової площі в зазначеному будинку повинні були перейти у власність міністерства.

Фото: ДБР

Однак, у 2010 році заступник міністра МНС уклав додаткову угоду, за якою міністерство відмовилося від житлової площі в Києві в обмін на аналогічну житлоплощу в будинку розташованому в Ірпені Київської області.

Згідно з матеріалами експертизи, вартість квартир, які фактично отримало МНС в Київській області на 23,7 млн ​​грн менше ніж вартість квартир, які міністерство мало отримати в Києві.

У разі доведення провини, колишньому чиновнику загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.