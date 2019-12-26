Про це Гнап повідомив на своїй сторінці в фейсбук.

Зазначимо, Павла Шеремета вбили вранці 20 липня 2016. 10 березня 2017 року редакція розслідувань “Слідство.Інфо” та представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP оприлюднили фільм-розслідування вбивства журналіста. У фільмі, зокрема, йдеться про те, що колишній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостереження в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета. Засновником та керівником проекту “Слідство.Інфо” до 2018 року був журналіст Дмитро Гнап.

За словами Гнапа, в четвер, 26 грудня, його в черговий раз викликали на допит у справі Шеремета.

“Сходив на допит в Нацполіцію по справі Павла Шеремета. Викликали як свідка. Враження — дуже сумне. Новий слідчий ставив ті самі питання, на які я раніше вже давав відповіді його колегам”, — повідомив він.

Також Гнап розповів, що запропонував слідчому підняти старі протоколи допитів, які проводилися раніше, після чого його відпустили.

“Стримавши мат, підписав черговий протокол, попрощався, пішов. Враження, що в них не тільки бардак, а й відчай там”, — зазначив журналіст.