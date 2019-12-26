Про це Гнап повідомив на своїй сторінці в фейсбук.
Зазначимо, Павла Шеремета вбили вранці 20 липня 2016. 10 березня 2017 року редакція розслідувань “Слідство.Інфо” та представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP оприлюднили фільм-розслідування вбивства журналіста. У фільмі, зокрема, йдеться про те, що колишній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостереження в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета. Засновником та керівником проекту “Слідство.Інфо” до 2018 року був журналіст Дмитро Гнап.
За словами Гнапа, в четвер, 26 грудня, його в черговий раз викликали на допит у справі Шеремета.
“Сходив на допит в Нацполіцію по справі Павла Шеремета. Викликали як свідка. Враження — дуже сумне. Новий слідчий ставив ті самі питання, на які я раніше вже давав відповіді його колегам”, — повідомив він.
Також Гнап розповів, що запропонував слідчому підняти старі протоколи допитів, які проводилися раніше, після чого його відпустили.
“Стримавши мат, підписав черговий протокол, попрощався, пішов. Враження, що в них не тільки бардак, а й відчай там”, — зазначив журналіст.
Нагадаємо, 12 грудня співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства.
Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета. Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.
- Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що підозра Юлії Кузьменко, яку слідство вважає причетною до вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році, побудована на припущеннях.
- Директор київського НДІ судових експертиз Олександр Рувин, співробітник якого очолював експертну комісію у справі про вбивство Шеремета, раніше фігурував у прослуховуванні глави ГБР Романа Труби, як поліграфолог, який “пише все, що хочеш”.