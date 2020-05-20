Про це повідомляють #Букви.

Вони опублікували презентаційний ролик, де висловлюють незгоду з тим що відбувається в країні при владі Зеленського в річницю президентства останнього.

Серед організаторів руху Борислав Береза, Леонід Ємець, Олена Сотник, Вікторія Войціцька, Ігор Попов. Всі вони входили до різних фракцій минулого скликання – “Народного фронтує, Радикальної партії, “Самопомічі”, позафракційні.

“Це поки рух, але якщо буде потужність і підтримка, то він пероросте в партію. Я сподіваюсь на це. А завдання одне – не дати загинути країні”, – сказав Береза в коментарі #Буквам.

“Якщо не робити, то треба мовчки дивитися з боку. Можна достоятися до такого, що від країни друзки залишаться”, – додав він.

На уточнення, що їх може спіткати доля проєкту “Люди важливі”, Береза відповів, що можливо все.

Ще один учасник руху Леонід Ємець на питання, навіщо було створено рух, відповів: “Будем рухатись:) А якщо серйозно, сьогодні рік нової влади. Якщо мовчати — значить все нормально. А воно явно не так. Тому не мовчимо”.

На питання, чи підуть вони на місцеві вибори, Ємець відповів: “Звичайно підемо, але в якому форматі, говорити зарано”.