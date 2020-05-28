Федеральний суддя постановив, що рятувальна компанія з Атланти (Джорджія, США) RMS Titanic Inc., може здійснити експедицію на затонулий "Титанік", щоб підняти на поверхню радіо, яке екіпаж використовував для посилання сигналів про лихо.

Про це йдеться в матеріалі американського видання Business Insider.

Компанія RMS Titanic Inc. планує спорядити віддалений керований пристрій (ROV) в люкс Marconi – кімнату, з якої оператори розсилали повідомлення азбукою Морзе після того, як судно врізалося в айсберг 108 років тому. ROV RMS Titanic, Inc. буде контролюватися операторами на човні, що плавав над місцем аварії.

Суддя постановив, що радіо має достатньо “історичну, освітню, наукову та культурну цінності”, щоб здійснити цю експедицію.

“Якби не це радіо, не могли б бути відправлені сигнали лиха, ніхто б не вижив, і ми б ніколи б не знайшли “Титанік”, – сказав Бретон Ханчак, президент RMS Titanic, Inc. у коментарі виданню.



Рішення суду скасувало постанову 2000 року, що забороняла компанії врізатися в корпус судна. Але, через 20 років суд дозволив експедицію.

Місія повинна відбутися в кінці серпня або вересні, якщо це буде безпечно в умовах пандемії коронавірусу.

Це не перше глибоководне занурення RMS Titanic Inc. У компанії були права на порятунок затонулого корабля з 1980-х років, і раніше вона зібрала з корабля понад 5000 пластин, ноти, шпильки для капелюхів, прикраси та інші корабельні артефакти за допомогою експедицій ROV.

Нагадаємо, 15 квітня 1912 пасажирський лайнер “Титанік” внаслідок зіткнення з айсбергом потонув в 600 кілометрах від канадського острова Ньюфаундленд під час свого першого рейсу – з Саутгемптона до Нью-Йорка. На його борту перебували 2208 пасажирів, в результаті катастрофи понад 1500 людей загинули.