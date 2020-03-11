Поки в Україні не змінилася система пенсійного забезпечення, українцям варто самостійно подбати про свої пенсії.

Про це розповіла в інтерв’ю #Буквам дослідник ринку праці, доцентка Київської школи економіки Ольга Купець.

“Порятунок потопаючих…” Самим про себе піклуватись”, – зазначила вона.

Так, Купець радить українцям не пенсійного віку щомісяця відкладати на свою старість.

“У якій формі зберігати ці гроші – вже інше питання. Можна відкрити депозит у банку, можна робити страхові внески чи вкладати у приватний пенсійний фонд. Ще є варіант інвестувати в нерухомість чи щось інше, що потім можна продати чи отримувати орендну плату – таку собі особисту пенсію”, – пояснила вона.

Також експерт радить постійно вкладати час і гроші в навчання, в підвищення кваліфікації.

“Не один раз, поки молоді – а постійно, щоб і в 60 років бути цінними на ринку праці. Зараз технології змінюються дуже швидко, деякі професїї зникають взагалі, або попит на них падає. Треба розуміти, що потрібно ринку, й намагатись постійно удосконалювати себе, щоб не прийшли роботи чи “молоді та кращі”, посунули тебе, й ти мав з’їдати оті накопичення, які відклав”, – зазначила Купець.

Експерт нагадала і про необхідність займатися спортом, переходити на здорове харчування, відмовлятися від згубних звичок, оскільки погане здоров’я позначиться на рівні добробут у пенсійному віці.

“Старішати треба здоровим, інакше дуже багато грошей ітиме на ліки. Лікування завжди дорожче за профілактику. Тому заняття спортом, активний спосіб життя й здорове харчування зараз – запорука здорового життя у старості. І небідного – коли не на ліки пенсія йде, а на підтримку свого нормального стану”, – наголосила вона.

Купець пояснила, що ще одна модель, яка особливо поширена в кавказьких і середньоазіатських країнах, – допомога дітей літнім батькам.

“Також – народжуйте дітей, вкладайте час та гроші в їхнє навчання й виховання, щоб у майбутньому вони могли вам допомагати. Така модель особливо поширена у кавказьких та середньоазійських країнах та серед вихідців звідти. У них діє “son preference” – перевага мати сина. Чоловік навіть може змусити дружину зробити аборт, якщо УЗД показує, що буде дівчинка. Спершу я не могла зрозуміти, чому так. Потім мені пояснили: народження сина – запорука того, що про тебе піклуватимуться в старості. Адже син приводить дружину, й вони живуть зі свекрами. А якщо донька – то вона ж іде до свекрів, залишає родину. Ось і чітка перевага. Звичайно, в різних суспільствах по-різному. Науковці вже обговорюють теорії ставлення до дітей і те, чи можемо ми сподіватись, що діти мають потім про нас піклуватись”, – розповіла експерт.