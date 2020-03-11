Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар заявив, що здешевлення пального для автомобілів - єдиний позитив від падіння цін на нафту, який отримає Україна.

Про це Гончар заявив у коментарі #Буквам.

Теоретично, вслід за світовими цінами на нафту має впасти й вартість пального на українських АЗС.

У будь-якому разі, Антимонопольний комітет України уже заявив, що “чекає на реакцію учасників ринку нафтопродуктів”. Зараз ціна бензину А-95 тримається на рівні 26,3-27,3 грн/літр. Її реалістичний поріг зниження – 20-22 гривні за літр станом на травень. Пониження до 10-15 гривень за літр обернеться збільшенням дефіциту бюджету, міркує президент Центру глобалістики “Стратегія ХХІ” Михайло Гончар.

Утім, за словами аналітиків, здешевлення пального для автомобілів – єдиний позитив від падіння цін на нафту, який отримає Україна.

Як відомо, напередодні котирування нафти впали на 31 %. Це було найрізкіще падіння ціни за день з 1991 року.

Ринки нафти обвалилися більш ніж на третину після розпаду альянсу ОПЕК+, який спровокував цінову війну між Саудівською Аравією й Росією.

Через падіння цін на нафту курс російського рубля впав до мінімуму за чотири роки. Так, курс долара в середньому становить 74 російських рублі, а євро – 84 рублі.

Російський рубль став лідером зі зниження серед валют ринків, що розвиваються. Він втратив стосовно долара 7 %.