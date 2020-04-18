У нинішньому році лісові пожежі, які, зокрема, вирують в Київській і Житомирській областях України, набули таких масштабів внаслідок змін клімату і аномально теплої зими.

Про це розповів в коментарі #Буквам український вчений, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

За його словами, через те, що взимку не було снігу, ґрунт зараз дуже сухий, що лише сприяє поширенню вогню.

“Цього року дали про себе знати глобальні зміни клімату. Справа в тому, що вже настільки потепліло, що зміни клімату почали позначатися не лише на Арктиці й Антарктиці, але вони вже стали помітні і в нашій кліматичній зоні. Згадайте минулу зиму. Навіть формально, з метеорологічної точки зору, цього року в Україні зима не починалася. Тобто той температурний режим, який характерний для зимового періоду, просто не спостерігався. У нас осінь плавно перейшла в весну. Не було взагалі снігу. А дощів було дуже мало. А базово всі наші екосистеми тисячоліттями звикли до того, що взимку випадає великий покрив снігу, а навесні він тане і насичує ґрунт водою. Саме на цьому базується і водопостачання річок нашої кліматичної зони, і ґрунтові води. А в цьому році їх практично не надійшло. Ґрунт зараз дуже сухий. І тому ті пожежі, які щороку дійсно дуже шкідливі для дрібної фауни і нестійкої до вогню флори, в цьому році стали настільки масштабними“, – наголосив Дикий.

Він також прокоментував виникнення сильного смогу в Києві.

“Що стосується саме Києва. Просто масштаб пожеж став досить великим, щоб дрібні згорілі частинки піднімалися досить високо в атмосферу. А далі все залежить від рози вітрів. Якщо вітер дме в бік Києва, то задихаються кияни. Вітер поверне – буде задихатися, наприклад, Житомир або Чернігів”, – зазначив Дикий.

Він уточнив, що оскільки пожежі ще не погашені, “вони поки що дають достатню кількість гару”, щоб це відчували жителі столиці.

“Але час від часу вітер повертає від Києва, і кияни встигають трохи перевести дух”, – додав учений.

Дикий також розповів, що через поширену в Україні звичку палити траву, кущі та очерети страждають в першу чергу тварини.

“Звичка дуже шкідлива сама по собі. Щороку від підпалів гинуть десятки тисяч птахів, їжаків, вужів, жаб і так далі. Це насправді один із найбільших стресів для флори і фауни”, – повідомив він

За словами Дикого, в світі існують природні екосистеми, “які вже тисячоліттями звикли до оновлення через вогонь”, але це “абсолютно не в нашій кліматичній зоні”. Таке оновлення спостерігається в низці типів чагарникових екосистем середземноморського клімату.

Вчений також наголосив, що масштаб вигоряння лісів в Україні вже такий, “що на їх відновлення підуть десятиліття”.

“У цьому сенсі вже можна говорити про екологічне лихо”, – заявив він.