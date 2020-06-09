Про це Магера заявив в коментарі #Буквам.

Ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про всеукраїнський референдум передбачає здійснення народного волевиявлення щодо 4 питань. Крім того, передбачена можливість електронного голосування.

Ексзаступник голови ЦВК зазначив, що найскладнішою частиною онлайн-голосування є надійність системи.

“Електронне голосування – це справа далекого майбутнього. Але в найближчий період його не можна впроваджувати в українських умовах, коли може бути ризик втручання в інформаційні системи. І це стосується не тільки України, а й багатьох інших країн світу. Ми можемо говорити про Нідерланди, частково про Францію і США. Крім того, маючи такого сусіда як Російська Федерація, яка віддасть останні гроші за те, щоб отримати контроль над Україною”, – пояснив він.

Магера підкреслив, що існує високий ризик втручання російських спецслужб в таку систему виборів.

“Такий ризик є досить серйозним і цим не варто нехтувати ініціаторам проекту. Формально президент взяв сам на себе відповідальність і вніс цей законопроєкт від свого імені у Верховну Раду України. Тому в даний час однозначно процедура голосування повинна бути такою, як зараз. Повинні бути виборчі бюлетені, підрахунок голосів вручну. Можливо через декілька років потрібно подумати щодо використання сканерів у виборчому процесі, щоб вони могли підраховувати бюлетені. Але до цього треба дуже обережно ставитися”, – розповів екс-заступник глави ЦВК.

“Цей законопроєкт є кращим за той закон, який існував за часів режиму Януковича. Але говорити про те, що він хороший, якісний годі й говорити, тому що над ним ще треба багато працювати. І я б не радив парламенту його приймати поспіхом”, – резюмував експерт.