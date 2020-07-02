Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів, що буде з курсом гривні після відставки голови Національного банку України Якова Смолія.

Про це він заявив в коментарі #Буквам.

За словами Сергія Фурси, українцям слід очікувати зростання цін на товари.

“Зараз ми бачимо легку паніку на валютному ринку. Але важливо розуміти, що ця історія може бути короткостроковою, тому що є резерви, аби стримувати цю паніку. Національний банк поки що погасить її своїми резервами. Але в довгостроковій перспективі, оскільки мав місце політичний тиск, а з якою метою він мав місце – Національний банк друкує гроші, відповідно ми можемо припускати, що НБУ може робити це, потрапивши під залежність Офісу Президента”, – зазначив інвестиційний банкір.

Він підкреслив, що зараз краще долари не міняти, якщо немає на то гострої необхідності.

Як відомо, напередодні Яків Смолій повідомив, що написав заяву про відставку за власним бажанням. Причина – політичний тиск на НБУ.

Яків Смолій працює в НБУ з 2014 року. Спершу він був заступником голови НБУ (квітень 2014 – жовтень 2016), потім першим заступником (жовтень 2016 – травень 2017).