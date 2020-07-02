Про це він заявив в коментарі #Буквам.

За словами Сергія Фурси, українцям слід очікувати зростання цін на товари.

“Зараз ми бачимо легку паніку на валютному ринку. Але важливо розуміти, що ця історія може бути короткостроковою, тому що є резерви, аби стримувати цю паніку. Національний банк поки що погасить її своїми резервами. Але в довгостроковій перспективі, оскільки мав місце політичний тиск, а з якою метою він мав місце – Національний банк друкує гроші, відповідно ми можемо припускати, що НБУ може робити це, потрапивши під залежність Офісу Президента”, – зазначив інвестиційний банкір.

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Він підкреслив, що зараз краще долари не міняти, якщо немає на то гострої необхідності.

Як відомо, напередодні Яків Смолій повідомив, що написав заяву про відставку за власним бажанням. Причина – політичний тиск на НБУ.

Яків Смолій працює в НБУ з 2014 року. Спершу він був заступником голови НБУ (квітень 2014 – жовтень 2016), потім першим заступником (жовтень 2016 – травень 2017).

  • Раніше #Букви повідомляли, що група народних депутатів від “Слуги народу” під час засідання Парламенту обговорювали, що хочуть запропонувати президенту Володимиру Зеленському звільнити голову Нацбанку Якова Смолія.
  • Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.
  • Посли країн-членів “Великої сімки” (G7) відреагували на відставку голови Національного банку Якова Смолія та застерегли українську владу від підриву незалежності НБУ.
  • Низка нардепів відреагувала на рішення Якова Смолія піти з посади голови Нацбанку України. Вони називають його “поганим знаком” і говорять про можливе повернення старих корупційних еліт.