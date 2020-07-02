Про це він заявив в коментарі #Буквам.
За словами Сергія Фурси, українцям слід очікувати зростання цін на товари.
“Зараз ми бачимо легку паніку на валютному ринку. Але важливо розуміти, що ця історія може бути короткостроковою, тому що є резерви, аби стримувати цю паніку. Національний банк поки що погасить її своїми резервами. Але в довгостроковій перспективі, оскільки мав місце політичний тиск, а з якою метою він мав місце – Національний банк друкує гроші, відповідно ми можемо припускати, що НБУ може робити це, потрапивши під залежність Офісу Президента”, – зазначив інвестиційний банкір.
Він підкреслив, що зараз краще долари не міняти, якщо немає на то гострої необхідності.
Як відомо, напередодні Яків Смолій повідомив, що написав заяву про відставку за власним бажанням. Причина – політичний тиск на НБУ.
Яків Смолій працює в НБУ з 2014 року. Спершу він був заступником голови НБУ (квітень 2014 – жовтень 2016), потім першим заступником (жовтень 2016 – травень 2017).
- Раніше #Букви повідомляли, що група народних депутатів від “Слуги народу” під час засідання Парламенту обговорювали, що хочуть запропонувати президенту Володимиру Зеленському звільнити голову Нацбанку Якова Смолія.
- Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.
- Посли країн-членів “Великої сімки” (G7) відреагували на відставку голови Національного банку Якова Смолія та застерегли українську владу від підриву незалежності НБУ.
- Низка нардепів відреагувала на рішення Якова Смолія піти з посади голови Нацбанку України. Вони називають його “поганим знаком” і говорять про можливе повернення старих корупційних еліт.