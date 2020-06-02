Про це в коментарі #Буквам розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
“Отримання траншу від МВФ ніяк не вплине на економічну ситуацію в країні. Інша справа, якби цього траншу не було. В даний момент він є практично фактом. Всі вже враховують його. І його надходження дозволить економіці країни нормально рухатися далі”, – сказав він.
За словами Сергія Фурси, в Україні в останні роки дуже високий дефіцит бюджету.
“Пустити транш уряд може куди завгодно. Гроші підуть на покриття дефіциту бюджету. У нас в цьому році більша потреба в позиковому фінансуванні через наслідки каратіну”.
За його словами, отримання траншу не матиме ніякого впливу на курс долара.
“Гроші з траншу підуть уряду, а воно, у свою чергу, у разі необхідності буде купувати у Національного банку гривню. Відповідно долар на міжбанківський ринок не вийде”, – сказав Сергій Фурса.
- Раніше повідомлялося, що Україна очікує, що Міжнародний валютний фонд ухвалить програму Stand-By на 5 мільярдів доларів на засіданні Ради директорів 5 червня.