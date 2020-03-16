Експерт розповіла, кому слід носити стерильні маски

У відеозверненні сенс одягання масок пояснила консультант з профілактики та контролю вірусних інфекцій ВООЗ Крістін Францис, передають #Букви.
“ВООЗ рекомендує використовувати маски тільки при необхідності. Якщо у вас є кашель, температура і ускладнене дихання, ви повинні одягнути маску і як можна швидше звернутися до лікаря. Якщо у вас немає симптомів, ви не повинні ходити в масці”, – пояснила вона.
В той же час експерт підкреслила, що не існує доказів того, що маска захищає від інфікування тих людей, які ще здорові.
Також час маски рекомендується носити людям, які мають контакти з хворими коронавірусів.
Чи врятують маски від пандемії? Тут "Клімов Юра – молодий лікар з РФ" не допоможе.А от реальний консультант з профілактики та контролю інфекцій ВООЗ довіру викликає.👀 Включаємо критичне мислення і дивимось:
Gepostet von Букви am Sonntag, 15. März 2020
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