Експерт розповіла, кому слід носити стерильні маски

Експерт Всесвітньої організації з охорони здоров'я розповіла, кому необхідно носити стерильні маски під час пандемії китайського атипового коронавірусу.

У відеозверненні сенс одягання масок пояснила консультант з профілактики та контролю вірусних інфекцій ВООЗ Крістін Францис, передають #Букви.

“ВООЗ рекомендує використовувати маски тільки при необхідності. Якщо у вас є кашель, температура і ускладнене дихання, ви повинні одягнути маску і як можна швидше звернутися до лікаря. Якщо у вас немає симптомів, ви не повинні ходити в масці”, – пояснила вона.

В той же час експерт підкреслила, що не існує доказів того, що маска захищає від інфікування тих людей, які ще здорові.

Також час маски рекомендується носити людям, які мають контакти з хворими коронавірусів.

Чи врятують маски від пандемії? Тут "Клімов Юра – молодий лікар з РФ" не допоможе.А от реальний консультант з профілактики та контролю інфекцій ВООЗ довіру викликає.👀 Включаємо критичне мислення і дивимось: Gepostet von Букви am Sonntag, 15. März 2020