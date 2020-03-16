14:51 Експерт розповіла, кому слід носити стерильні маски
14:21 Саудівська Аравія хоче витіснити Росію з нафтового ринку Європи, – Reuters
13:59 Вперше в історії контрабанда медичних масок популярніша цигарок
13:10 Через коронавірус Amazon затримує доставки
12:15 У Запоріжжі закриють все, крім продуктових магазинів і аптек
12:09 Японця засудили до смертної кари за вбивство 19 людей з інвалідністю
12:01 Архієрей ПЦУ назвав будь-які зміни форми причастя богохульством
11:33 У Нідерландах через карантин місцеві скуповують марихуану
10:34 Словаччина замовила в Україні 2 млн масок, але її випередили німці, – прем’єр Пеллегріні
09:59 «Нова пошта» пообіцяла 25 млн гривень для лікарень
09:30 Новина про рішення Роналду зробити зі своїх готелів лікарні для пацієнтів з коронавірусом виявилася фейком
09:19 Арнольд Шварценеггер закликав дотримуватися карантину
08:56 Відомий вірусолог пояснив, чому пандемії беруть початок в Азії чи Африці
08:37 В США поліція закликала людей не скоювати злочини на час пандемії коронавірусу
08:22 Джо Байден заявив, що його віце-президентом буде жінка
07:59 Помер засновник «індастріалу» Дженезис Пі-Оррідж
07:37 Коронавірус: Amazon припиняє зйомки «Володаря кілець» у Новій Зеландії
07:12 В евакуйованих з Італії українців коронавірус не виявили
01:56 Том Холланд розкрив подробиці нового фільму про Людину-павука
01:32 «Дівчина Бонда», українка Ольга Куриленко інфікована коронавірусом

15 березня

23:57 Ліків не існує: МОЗ закликає не довіряти рекламі препаратів від коронавірусу
23:30 Зйомки «Карнівал Роу» зупинили через коронавірус: Орландо Блум на карантині

Експерт розповіла, кому слід носити стерильні маски

Експерт Всесвітньої організації з охорони здоров'я розповіла, кому необхідно носити стерильні маски під час пандемії китайського атипового коронавірусу.

Понеділок, 16 березня 2020, 14:51

У відеозверненні сенс одягання масок пояснила консультант з профілактики та контролю вірусних інфекцій ВООЗ Крістін Францис, передають #Букви.

“ВООЗ рекомендує використовувати маски тільки при необхідності. Якщо у вас є кашель, температура і ускладнене дихання, ви повинні одягнути маску і як можна швидше звернутися до лікаря. Якщо у вас немає симптомів, ви не повинні ходити в масці”, – пояснила вона.

В той же час експерт підкреслила, що не існує доказів того, що маска захищає від інфікування тих людей, які ще здорові.

Також час маски рекомендується носити людям, які мають контакти з хворими коронавірусів.

Чи врятують маски від пандемії? Тут "Клімов Юра – молодий лікар з РФ" не допоможе.А от реальний консультант з профілактики та контролю інфекцій ВООЗ довіру викликає.👀 Включаємо критичне мислення і дивимось:

Gepostet von Букви am Sonntag, 15. März 2020

  • В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
  • Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
  • Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.
  • 15 березня в аеропорту “Бориспіль” для 123 евакуйованих з Італії українців провели експрес-тест на COVID-19. Всі результати негативні.
Теги: коронавірус, маски

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!