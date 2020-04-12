Про це повідомляє пресслужба МОН.

“У низці відеоуроків, що вийшли впродовж останніх 5 днів, були помилки, які не вилучили з відео на етапі виробництва. Ситуація, коли в ефір виходить матеріал з помилками, – неприпустима.Основна причина цього – брак часу”, – йдеться у повідомленні.

Від ідеї створення курсу до першого виходу в ефір пройшло всього два тижні. Всі уроки виходили з продакшну вночі напередодні виходу в ефір – близько 30 відео на добу. Зазначається, що за таких термінів на обов’язкову експертну перевірку уроків не вистачило часу.

“Наразі всі, хто залучений до підготовки уроків, максимально працюють над тим, щоб з наступного тижня уникнути таких ситуацій. Зокрема, до перевірки уроків долучаться незалежні експерти, які зможуть переглядати відео та вносити правки до виходу в ефір”, – прокоментували в пресслужбі МОН.

Президент України Володимир Зеленський виступив на підтримку вчителів ініційованої ним онлайн-школи, яких критикують у Мережі за численні помилки.

Як повідомлялося раніше, під час уроку для п’ятикласників вчителька української мови з Всеукраїнської онлайн-школи, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, “переселила” білого ведмедя в Антарктиду.

Вчителька математики Всеукраїнської онлайн-школи під час уроку припустилася при відніманні елементарної помилки, а вчителька географії під час уроку в 10 класі переплутала назви океанів.

Під час уроків всесвітньої історії у Всеукраїнській онлайн-школі 33-го президента США Гаррі Трумена зробили “Турменом”, а Лівонську війну переплутали з Ліванською.