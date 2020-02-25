Половина експертів вважає, що використання цифрових технологій послабить демократію в період до 2030 року через швидкості і масштабів спотворення реальності, занепаду журналістики і впливу наглядового капіталізму. Третина очікує, що технології зміцнять демократію, оскільки реформатори знаходять способи дати відсіч інформаційним воїнам і хаосу.

Про це повідомляє Pew Research Center.

За останні чотири роки – час прийняття рішення щодо Brexit в Сполученому Королівстві, президентські вибори в США та ряд інших виборів – цифрове потрясіння демократії було головною проблемою.

Протистояння великим американським компаніям, що працюють в сфері високих технологій, стає все більш очевидним: уряди активно проводять розслідування щодо технологічних компаній, а деякі технологічні фірми самі потребують державного регулювання.

Фонд Найт у 2019 році оголосив, що він виділяє гранти у розмірі 50 мільйонів доларів США для стимулювання розвитку нової галузі досліджень, присвячених впливу технологій на демократію.

У світлі цього галасу влітку 2019 року дослідницький центр П’ю і Інтернет-центр “Ілон” при Університеті Елона зібрали експертів з технологій, щоб зрозуміти потенційні майбутні наслідки використання технологій для демократії. В цілому, 979 новаторів, розробників, лідерів бізнесу і політиків, дослідників та активістів відповіли на наступне питання:

Вплив технологій на демократичні інститути / представництво

Як тепер громадяни, групи громадянського суспільства і уряду будуть впливати на основні аспекти демократії і демократичного представництва в період з 2030 роки? Чи будуть вони послаблювати основні аспекти демократії і демократичного представництва, навпаки – зміцнювати або ж мало що зміниться в основних аспектах демократії і демократичного представництва?

Близько 49% респондентів вважають, що використання технологій послабить основні аспекти демократії і демократичного представництва в наступному десятилітті, 33% говорять, що посилить, а 18% кажуть, що не буде значної зміни в наступному десятилітті.

Деякі експерти думають, що до 2030 року інформаційне середовище погіршиться через появу фейкових відео та інших тактик дезінформації. Вони побоюються, що це також пов’язано з опором, з яким стикається незалежна журналістика. Більш того, багато хто з цих експертів говорять, що вони турбуються про майбутнє демократії через вплив великих технологічних компаній і їх ролі в демократичному дискурсі, а також того, як ці компанії використовують дані, які вони збирають про користувачів.

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Джонатан Морган, старший дослідник дизайну з Фонду Вікімедіа, описав проблему наступним чином: “Мене в першу чергу хвилюють три речі. 1) Використання соціальних мереж зацікавленими групами для поширення дезінформації стратегічним, скоординованим чином з метою підірвати довіру людей до установ або переконати їх вірити в то, що не відповідає дійсності. 2) Роль закритих закритих платформ, керованих орієнтованими на прибуток компаніями. Ці платформи не були призначені для того, щоб бути “ци ровим надбанням “, вони не однаково доступні для всіх і не використовуються для сприяння соціальному забезпеченню чи широкому цивільному участі. Мотиви прибутку цих компаній, бізнес-моделі, методи збору даних, непрозорість процесів і процедур і влада (і, отже, стійкість до регулювання, робляться в просоціальних цілях) роблять їх взагалі не придатними для просування демократії. 3) Зростаюча роль нагляду з боку власників цифрових платформ, а також з боку державних суб’єктів, і зростаюча міць технолог ий спостереження на основі машинного навчання для збору і аналізу даних створюють загрозу “.

Ті, хто налаштований більш оптимістично, очікують, що ефективні рішення цих проблем будуть розвиватися, тому що люди завжди адаптуються і можуть використовувати технології для боротьби з проблемами, що стоять перед демократією.