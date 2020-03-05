Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані агенції Refinitiv.
Заміна керівництва фінансово-економічного блоку уряду може спонукати інвесторів, які раніше активно купували українські державні облігації, припинити інвестувати до України. Довіра інвесторів похитнулась, а переговори з МВФ стають ще складнішими після перестановок в уряді, говорять американські експерти.
Те, що зміна уряду відбулась під час важливих переговорів з МВФ може відлякати іноземних інвесторів, які раніше активно інвестували до України, вважає нью-йоркський фінансист Нік Стедміллер.
“Звільнення досвідченої авторитетної міністра фінансів посеред переговорів з МВФ, не може позитивно позначитись на довірі іноземних інвесторів”, – говорить в коментарі “Голосу Америки” Стедміллер, Директор з нових ринків нью-йоркської консалтингової компанії Medley Global Advisors.
“Увольнение опытного авторитетного министра финансов посреди переговоров с МВФ, не может положительно сказаться на доверии иностранных инвесторов”, – заявив в коментарі “Голосу Америки” директор по новим ринкам нью-йоркської консалтингової компанії Medley Global Advisors Стедміллер.
Він визнає – до цього інвестори “мали надзвичайний рівень оптимізму стосовно майбутнього України” і тепер певна “піна” в попиті на українські облігації пішла. Однак, проблема може виявитись більшою, адже наступник Маркарової на посаді Ігор Уманський “раніше висловлював скептичне ставлення до співпраці з МВФ”.
“Складається враження, що якнайшвидше укладання угоди з МВФ не є пріоритетом нового українського уряду”, – зауважує Стедміллер і радить урядові зосередитись на співпраці з МВФ для того, щоб здобути впевненість інвесторів.
“Можливо, досягнення угоди з МВФ не є нагальною потребою для фінансів країни, але необхідно підтримувати впевненість інвесторів. Замість того, щоб прийняти необхідний для отримання угоди МВФ, Рада загрузла у складних дебатах щодо земельної реформи. Пріоритетом уряду має бути прийняття умов необхідних для отримання угоди з МВФ до того, як продовжувати земельну реформу та інші дії”, – наголошує він.
“Прощавай МВФ, прощавай довіра інвесторів до облігацій. Привіт вищому (борговому – ГА) тягареві на уряд (та українських платників податків)”, – прокоментував в Twitter зміну фінансового блоку уряду Ерік Гонц, експерт “Центру міжнародного приватного підприємництва” США.
В коментарі для “Голосу Америки” Гонц назвав “безвідповідальним” зміну керівництва Міністерства фінансів України у час, коли світові фінансові ринки нестабільні, зокрема через поширення коронавірусу та інші фактори.
“Інвестори у облігації та інші можуть вирішити, що їх довірою зловживали. Можливо хтось переконав президента, що Україні не потрібен МВФ”, – додав Гонц.
Можливо в короткостроковій перспективі Україні і не так потрібна програма МВФ, зауважує експерт, але надалі перед Україною може постати необхідність отримати підтримку МВФ”, а для цього необхідні тривалі переговори, говорить він.
Заступник головного економіста Міжнародного інституту фінансів – впливової асоціації фінансового сектора США Еліна Рибакова в своєму Twitter-акаунті написала, що потік інвестицій в Україну може припинитися після перестановок в уряді.
Вона зазначила, що Україна отримала значні вливання капіталу як аванс за:
- Програму МВФ
- Вирішення питання “Приватбанку”
- Економічні реформи (земельна та реформа ринку праці).
Подібні міркування у своїй статті для Kyiv Post висловлював і британський економіст Тімоті Еш, він зауважував, що іноземці, які інвестували 5 мільярдів доларів в українські облігації можуть тепер турбуватись через заміну міністра фінансів з Оксани Маркарової на Ігоря Уманського.
Нагадаємо, напередодні Верховна Рада України підтримала відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука і його Уряду.
- Парламент також затвердив призначення Дениса Шмигаля новим главою Уряду. Крім того, нардепи призначили новий склад Кабінету Міністрів.