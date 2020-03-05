Українські облігації деноміновані в доларах, падають другий день на тлі перестановок в Уряді, які поставили під сумнів збереження темпу реформ в Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані агенції Refinitiv.

Заміна керівництва фінансово-економічного блоку уряду може спонукати інвесторів, які раніше активно купували українські державні облігації, припинити інвестувати до України. Довіра інвесторів похитнулась, а переговори з МВФ стають ще складнішими після перестановок в уряді, говорять американські експерти.

Те, що зміна уряду відбулась під час важливих переговорів з МВФ може відлякати іноземних інвесторів, які раніше активно інвестували до України, вважає нью-йоркський фінансист Нік Стедміллер.

“Звільнення досвідченої авторитетної міністра фінансів посеред переговорів з МВФ, не може позитивно позначитись на довірі іноземних інвесторів”, – говорить в коментарі “Голосу Америки” Стедміллер, Директор з нових ринків нью-йоркської консалтингової компанії Medley Global Advisors.

“Увольнение опытного авторитетного министра финансов посреди переговоров с МВФ, не может положительно сказаться на доверии иностранных инвесторов”, – заявив в коментарі “Голосу Америки” директор по новим ринкам нью-йоркської консалтингової компанії Medley Global Advisors Стедміллер.

Він визнає – до цього інвестори “мали надзвичайний рівень оптимізму стосовно майбутнього України” і тепер певна “піна” в попиті на українські облігації пішла. Однак, проблема може виявитись більшою, адже наступник Маркарової на посаді Ігор Уманський “раніше висловлював скептичне ставлення до співпраці з МВФ”.

“Складається враження, що якнайшвидше укладання угоди з МВФ не є пріоритетом нового українського уряду”, – зауважує Стедміллер і радить урядові зосередитись на співпраці з МВФ для того, щоб здобути впевненість інвесторів.

“Можливо, досягнення угоди з МВФ не є нагальною потребою для фінансів країни, але необхідно підтримувати впевненість інвесторів. Замість того, щоб прийняти необхідний для отримання угоди МВФ, Рада загрузла у складних дебатах щодо земельної реформи. Пріоритетом уряду має бути прийняття умов необхідних для отримання угоди з МВФ до того, як продовжувати земельну реформу та інші дії”, – наголошує він.

“Прощавай МВФ, прощавай довіра інвесторів до облігацій. Привіт вищому (борговому – ГА) тягареві на уряд (та українських платників податків)”, – прокоментував в Twitter зміну фінансового блоку уряду Ерік Гонц, експерт “Центру міжнародного приватного підприємництва” США.

В коментарі для “Голосу Америки” Гонц назвав “безвідповідальним” зміну керівництва Міністерства фінансів України у час, коли світові фінансові ринки нестабільні, зокрема через поширення коронавірусу та інші фактори.

“Інвестори у облігації та інші можуть вирішити, що їх довірою зловживали. Можливо хтось переконав президента, що Україні не потрібен МВФ”, – додав Гонц.

Можливо в короткостроковій перспективі Україні і не так потрібна програма МВФ, зауважує експерт, але надалі перед Україною може постати необхідність отримати підтримку МВФ”, а для цього необхідні тривалі переговори, говорить він.

Заступник головного економіста Міжнародного інституту фінансів – впливової асоціації фінансового сектора США Еліна Рибакова в своєму Twitter-акаунті написала, що потік інвестицій в Україну може припинитися після перестановок в уряді.

Вона зазначила, що Україна отримала значні вливання капіталу як аванс за:

Програму МВФ

Вирішення питання “Приватбанку”

Економічні реформи (земельна та реформа ринку праці).

Подібні міркування у своїй статті для Kyiv Post висловлював і британський економіст Тімоті Еш, він зауважував, що іноземці, які інвестували 5 мільярдів доларів в українські облігації можуть тепер турбуватись через заміну міністра фінансів з Оксани Маркарової на Ігоря Уманського.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада України підтримала відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука і його Уряду.