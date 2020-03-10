Про це заступник міністра розповів на брифінгу.
При цьому Віктор Ляшко підкреслив, що швидкі тести – це тести, які можуть робити “біля ліжка хворого медичні працівники”. І що для цього не потрібно спеціальної лабораторної освіти.
“Якщо приватні установи і аптеки будуть закуповувати швидкі тести, то будь-яка людина зможе піти і купити їх в будь-якій аптеці. В даний момент ми купуємо централізовано і передаємо в установи охорони здоров’я. Якщо з’являться – то зможуть. Зараз не зможуть”, – відповів Ляшко на запитання журналіста про те, чи зможуть українці придбати експрес-тести на коронавірус, щоб самостійно провести швидкий аналіз.
Очікується, що закуплені Міністерством охорони здоров’я експрес-тести надійдуть в Україну 15-16 березня, але в аптеки ця партія спрямовуватися не будуть. Аптеки повинні їх закуповувати самостійно.
Також він пояснив, що в першій партії в Україні доставлять тисячу тестів, які були зроблені в Китаї. Вартість одного такого тесту – близько 360 гривень.
- 9 березня біля двох чоловіків на Кіпрі виявили коронавірус. До цього Кіпр був останньою державою Європейського союзу, де не було випадків зараження COVID-19.
- Через коронавірус Молдова з 10 березня заборонить в’їзд в країну іноземців, які прибули літаком.
- В Ізраїлі для уникнення поширення коронавірусу всіх громадян, які приїхали з-за кордону, будуть ізолювати на 14 днів.