Про це заступник міністра розповів на брифінгу.

При цьому Віктор Ляшко підкреслив, що швидкі тести – це тести, які можуть робити “біля ліжка хворого медичні працівники”. І що для цього не потрібно спеціальної лабораторної освіти.

“Якщо приватні установи і аптеки будуть закуповувати швидкі тести, то будь-яка людина зможе піти і купити їх в будь-якій аптеці. В даний момент ми купуємо централізовано і передаємо в установи охорони здоров’я. Якщо з’являться – то зможуть. Зараз не зможуть”, – відповів Ляшко на запитання журналіста про те, чи зможуть українці придбати експрес-тести на коронавірус, щоб самостійно провести швидкий аналіз.

Очікується, що закуплені Міністерством охорони здоров’я експрес-тести надійдуть в Україну 15-16 березня, але в аптеки ця партія спрямовуватися не будуть. Аптеки повинні їх закуповувати самостійно.

Також він пояснив, що в першій партії в Україні доставлять тисячу тестів, які були зроблені в Китаї. Вартість одного такого тесту – близько 360 гривень.