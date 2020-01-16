Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За нього проголосував 251 народний депутат.

У прийнятому законі вводиться термін “письмова форма документа”, який може бути як паперовим, так і електронним.

Також вводиться обов’язок апарату Верховної Ради вести базу даних нормативно-правової інформації “Законодавство України” з еталонними електронними текстами оригіналів прийнятих актів. Документ до бази повинен бути вільним і безкоштовним.

Депутати підтвердили, що вже з початку нової сесії законопроєкти і поправки до них не будуть друкуватися. Для роботи з електронними документами членам парламенту видадуть спеціальні планшети.

“Ніяких стосів паперу, які тиражуються сьогодні для депутатів, а потім йдуть у смітник з 4 лютого не буде. Той депутат, якому буде потрібна роздруківка конкретного законопроєкту, отримає її на свою вимогу. А вже з початку четвертої сесії, тобто з вересня електронна форма документообігу стане основною, крім деяких винятків”, – сказав доповідач законопроекту Павло Фролов.

Законопроєкти і поправки до них також будуть вноситися в електронному форматі з цифровим підписом депутата.