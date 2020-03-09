Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна отримала свій перший титул в сезоні 2020 року, перемігши чешку Марі Боузкову, у важкому тригодинному фіналі в Монтерреї (Мексика).

Про це повідомляється на сайті WTA.

“Марі чудово боролася, і я думаю, що це був матч дуже високого рівня. Ми обидві грали добре, ми боролися, не було легких ігор. Я думаю, що люди дійсно підштовхували нас до того, щоб ми грали краще за всіх, і було дивно отримати підтримку від мексиканців”, – сказала Світоліна пресі після поєдинку.

У фіналі змагань Світоліна перемогла чешку Марію Боузкову – 7: 5, 4: 6, 6: 4.

Це 14-й титул українки за кар’єру і перший після її перемоги на Підсумковому чемпіонаті в сезоні-2018. У минулому році Світоліна провела тільки один фінал в Туре (на WTA Finals-2019 програла австралійці Ешлі Барті).