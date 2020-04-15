Про це Уоррен повідомила в своєму Twitter-акаунті.

Уоррен, яка брала участь в боротьбі за президентську номінацію від Демократичної партії, зазначила, що Байден вже показав себе як лідер і є найкращим кандидатом для того, щоб допомогти країні рухатися вперед.

“У цей кризовий момент особливо важливо, щоб наступний президент відновив віру американців в хороший ефективний уряд, а я бачила, як Джо Байден допомагав нашій країні відновитися. Сьогодні я з гордістю підтримую Джо Байдена на посаді президента США”, – написала вона.

“Він знає, що уряд, який є чесним, компетентним і з добрим серцем, врятує життя і добробут людей, – заявила Уоррен у відеоролику. – Ми не можемо дозволити, щоб Дональд Трамп продовжував ставити під загрозу життя і добробут всіх американців”.

Уоррен стала третім видатним представником партії, котрі виступили на підтримку кандидатури Байдена на цьому тижні.

Раніше 44-й президент США Барак Обама підтримав кандидата в президенти США і колишнього віце-президента країни Джо Байдена.

Також на підтримку Байдена виступив його колишній суперник, сенатор-демократ від штату Вермонт Берні Сандерс.