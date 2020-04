Про це Уоррен повідомила в своєму Twitter-акаунті.

Уоррен, яка брала участь в боротьбі за президентську номінацію від Демократичної партії, зазначила, що Байден вже показав себе як лідер і є найкращим кандидатом для того, щоб допомогти країні рухатися вперед.

“У цей кризовий момент особливо важливо, щоб наступний президент відновив віру американців в хороший ефективний уряд, а я бачила, як Джо Байден допомагав нашій країні відновитися. Сьогодні я з гордістю підтримую Джо Байдена на посаді президента США”, – написала вона.

“Він знає, що уряд, який є чесним, компетентним і з добрим серцем, врятує життя і добробут людей, – заявила Уоррен у відеоролику. – Ми не можемо дозволити, щоб Дональд Трамп продовжував ставити під загрозу життя і добробут всіх американців”.

In this moment of crisis, it’s more important than ever that the next president restores Americans’ faith in good, effective government—and I’ve seen Joe Biden help our nation rebuild. Today, I’m proud to endorse @JoeBiden as President of the United States. pic.twitter.com/VrfBtJvFee

— Elizabeth Warren (@ewarren) April 15, 2020