Про це повідомили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та пресслужба президента.

“Президент наголосив, що представники кримськотатарського народу мають бути представлені на вищому дипломатичному рівні. Тому Глава держави погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першого заступника міністра закордонних справ”, – йдеться в повідомленні.

Кулеба зазначив, що Джапарова стане першою представницею кримськотатарського народу в керівництві української дипломатії.

“Новини полетіли, тому зроблю короткий анонс: сподіваюся, Еміне Джапарова швидко пройде всі процедури призначення і вже незабаром стане моїм першим заступником. Спасибі Володимиру Зеленському за підтримку її кандидатури. Еміне буде першою представницею кримськотатарського народу в керівництві української дипломатії”, – написав Кулеба.

За його словами, Джапарова в разі призначення на посаду буде займатися не тільки темою Криму, але і публічною дипломатією.

“Перший заступник міністра – це особлива посада в системі. Там багато простору для дій і багато відповідальності за результат. В її портфоліо буде не тільки Крим. Ще буде публічна дипломатія. І ще багато чого важливого. Але про це вже після призначення”, – написав міністр.

У свою чергу Еміне Джапарова в Facebook підтвердила інформацію про своє призначення в МЗС, але підкреслила, що воно ще не відбулося.

Вона уточнила, що процедура передбачає після узгодження кандидатури президентом – подання від міністерства закордонних справ, яке, за її словами, відбулося сьогодні, спеціальну перевірку і, врешті-решт, призначення Кабінетом Міністрів.

“Буду займатися кількома напрямками, в тому числі питаннями Криму і публічної дипломатії. Звичайно, призначення кримськотатарської жінки на таку високу посаду, перше в історії цієї держави. Так, це відповідний сигнал … Так, кожен цей сигнал буде сприймати по-своєму. Точно знаю, що буду працювати по совісті і докладу максимальних зусиль, щоб мати практичні результати діяльності”, – запевнила Джапарова.

Вона пообіцяла бути дуже відкритою до співробітництва між освітніми закладами та взаємодії з громадським сектором.

Джапарова в 2002-2003 рр. працювала на громадських засадах помічницею з питань національних меншин в службі першого віце-прем’єр-міністра України з гуманітарних питань. З березня 2008 року по січень 2010 року обіймала посаду аташе в відділі соціально-гуманітарних питань департаменту культурного та гуманітарного співробітництва Міністерства закордонних справ України.

З жовтня 2015 року по квітень 2016 року – радник міністра інформаційної політики з питань інформаційної політики щодо Криму. 20 квітня 2016 року була призначена першим заступником міністра інформаційної політики України.