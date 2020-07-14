Команда композитора Ендрю Ллойда Уеббера — автора мюзиклів "Коти" і "Ісус Христос — суперзірка" — розіслала лист про заборону використання пісні Memory в кампанії Дональда Трампа 2020 року.

Про це повідомляє Рagesix.

Таке рішення команда Уеббера прийняла після того, як актриса мюзиклу “Коти” Бетті Баклі закликала композитора перешкодити Трампу використовувати на мітингах пісню Memory.

Веббер і Баклі вже виступали проти використання своїх мелодій на мітингах Трампа.

Також сім’я Тома Петті заборонила Дональду Трампу використовувати його пісні. Пізніше з такою заявою виступив Брендон Урі, соліст групи Panic! At the Disco.

Учасник норвезької поп-групи А-Ha Магне Фурухольмен заявив, що президент сплагіатив кліп на пісню Take on Me. Також претензії Трампу пред’являли Ріанна, соліст Guns n’roses Екслі Роуз, група Aerosmith, The Rolling Stones і співак Оззі Осборн.