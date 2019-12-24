Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба міг розповісти все про спілкування з Офісом президента за трибуною Верховної Ради.

Про це йдеться в матеріалі #Букв “Трубу знову прорвало: як злили головного фаворита на голову ДБР”.

У день голосування за відставку Труби з поста директора ДБР, 3 грудня, він міг вийди за трибуну в залі засідань Парламенту і розповісти все про своє спілкування з представниками Офісу президента.

“Кажуть, в день голосування за закон Труба пообіцяв, що, якщо що – він вийде за трибуну і розповість все про своє спілкування з Офісом президента. Погодьтеся, це було б епічне самогубство. І тоді б в ГПУ вже не було підстав не відкривати провадження. Хоча сумнівно, що керівник ДБР на таке пішов би”, – зазначила автор.

Нагадаємо, 21 вересня Труба заявив, що в його кабінеті було виявлено апаратуру для прослуховування. За його словами, апаратура була вмонтована в систему вентиляції. Тоді директор ДБР запевнив, що “нічого цікавого” про нього на записах бути не може.

Проте в листопаді в месенджері Telegram з’явився канал “Трубу прорвало”, в якому оприлюднили записи розмов у кабінеті директора ДБР.