Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час трансляції віртуальних переговорів з німецьким колегою Хайко Маасом.
“Я вдячний моєму німецькому колезі за те, що він підтримав наше прохання, про те щоб німецькі літаки могли” підхоплювати”, забирати наших громадян з віддалених куточків світу для перевезення до Німеччини, звідки вже ми — Україна — будемо допомагати їм добиратися додому”, – сказав Кулеба.
За його словами, мова йде, перш за все, про країни Латинської Америки.
“Посольства відпрацюють всі деталі”, – додав він.
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