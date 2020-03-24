Німецькі авіакомпанії допоможуть евакуювати на батьківщину українців, що опинилися заблокованими у віддалених країнах світу через епідемію коронавірусу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час трансляції віртуальних переговорів з німецьким колегою Хайко Маасом.

“Я вдячний моєму німецькому колезі за те, що він підтримав наше прохання, про те щоб німецькі літаки могли” підхоплювати”, забирати наших громадян з віддалених куточків світу для перевезення до Німеччини, звідки вже ми — Україна — будемо допомагати їм добиратися додому”, – сказав Кулеба.

За його словами, мова йде, перш за все, про країни Латинської Америки.

“Посольства відпрацюють всі деталі”, – додав він.

Німецькі авіакомпанії допоможуть евакуювати українців на батьківщину, які опинилися заблокованими через епідемію коронавірусу.