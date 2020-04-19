У Швейцарії продовжує збільшуватися число смертельних випадків від COVID-19.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що загальня кількість, інфікованих коронавірусом, пацієнтів зросла до 27 740 осіб. Число загиблих в результаті коронавірусу збільшилося до 1135.

Агентство охорони суспільного здоров’я країни, відзначає, що тільки в суботу було зареєстровано 1нових 24 смертельних випадки.