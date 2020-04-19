Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Повідомляється, що загальня кількість, інфікованих коронавірусом, пацієнтів зросла до 27 740 осіб. Число загиблих в результаті коронавірусу збільшилося до 1135.
Агентство охорони суспільного здоров’я країни, відзначає, що тільки в суботу було зареєстровано 1нових 24 смертельних випадки.
- Раніше повідомлялося, що з 27 квітня Швейцарія почне поетапно виходити з карантину, який був введений, щоб уникнути масштабного поширення коронавируса.