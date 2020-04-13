Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

За словами представника міністерства охорони здоров’я США, спостерігаються ознаки стабілізації по всій країні. Протягом останніх чотирьох днів щодня фіксувалося однакове число інфікованих – близько 2 тисяч.

При цьому Reuters зазначає, “експерти говорять, що офіційна статистика занижує дані про захворюваність”, так як не враховує рівень смертності в домашніх умовах.

“Зараз ми наближаємося до піку. Ви дізнаєтеся про це, коли число смертей почне знижуватися щодо попереднього дня”, – сказав Роберт Редфілд, директор Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Редфілд підкреслив, що обмеження будуть зніматися поступово. Цей процес буде ґрунтуватися на офіційних даних. У той же час, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, вважає, що США не готові до зняття обмежувальних заходів.

“Ми всі хочемо покласти край наказам про припинення провадження, щоб ми могли повернути американців до роботи і повернутися до нормального життя … Однак до сих пір недостатньо тестів, щоб реально це сталося”, – сказав вона.

Відзначимо, що США залишається одним з епіцентрів епідемії коронавируса COVID-19 в світі.