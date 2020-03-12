Про це повідомляє польське видання Fakt24
57-річна жінка була першою, у кого діагностовано коронавірус у Великопольському воєводстві.
У п’ятницю, 6 березня, з підозрою на пневмонію вона потрапила до лікарні в Пущиково. В інфекційне відділення лікарні імені Штрауса в Познані її перевели у неділю, 8 березня, ввечері.
Вона перебувала у важкому стані з самого початку. Жінку підключили до апарату штучної вентиляції легенів і ввели в стан фармакологічної коми.
У середу, 11 березня, коронавірус був діагностований у 25-річної доньки жінки, яка працює вчителькою. Її стан стабільний.
У четвер, 12 березня, зараження було виявлено у чоловіка жінки.
У Польщі за станом на 12:00 (за київським часом) четверга, 12 березня, підтверджено 47 випадків коронавирусной інфекції.
- В Україні запідозрили коронавирус COVID-19 у людини, яка повернулася з Польщі.
- Раніше повідомлялося, що здати тест на коронавірус можна буде в 8 містах України.