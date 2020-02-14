Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Так міністр заявив, що в епідемії коронавірусу для України є свої плюси. Зокрема, є можливість підвищити експорт металургійної продукції, оскільки заводи в Китаї можуть зупинитися.

“Насправді тут є певні можливості для України. Я навіть сказав би… Ну, так не можна так говорити, у наших друзів епідемія… Але те, що у них зупиняється виробництво, це для нас важливо. Китай, можливо, буде споживати менше продуктів металургії. Основна причина, чому металургійна промисловість виробила в цьому році менше, як раз в тому, що Китай виробляв більше. Той факт, що в деяких провінціях ті заводи можуть зупинитися, дає можливість для нас підняти експорт. Тому що світ буде заміщати це в інших місцях”, — заявив Милованов.

У свою чергу ведучий шоу Савік Шустер перервав репліку міністра, зазначивши, що “так краще не говорити, бо потім ще будуть цитувати де-небудь англійською”, маючи на увазі, що ця репліка є вкрай некоректною.

Також Милованов висловив думку, що негативного впливу на економіку України через спалах коронавируса не буде.

“Ті країни, економіка яких пов’язана щільно з економікою Китайської Республіки, вони схильні до впливу. Для нас, української економіки, сьогодні важливіше, щоб ми модернізували свою економіку. І тут коронавірус не впливає ні на інвестиції, ні на створення нових робочих місць. Але дійсно, якби Україна перебувала поруч з Китаєм – вплив було б зовсім іншим”, — сказав він, зазначивши, що йдеться про близькість не географічну, а економічну.

Милованов про коронавірус Епідемія епідемією, а у Милованова експорт 🤷🏻‍♂️Міністр розвитку економіки Милованов заявив, що епідемія коронавірусу дозволить Україні збільшити експорт металургії…https://bykvu.com/ua/bukvy/jepidemija-koronavirusa-pozvolit-ukraine-uvelichit-jeksport-metallurgii-milovanov/ Gepostet von Букви am Freitag, 14. Februar 2020

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

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