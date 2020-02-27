Поки китайські клуби закриті через спалах коронавірусу, місцеві тусовники проводять онлайн-вечірки в мобільних додатках, схожих на TikTok та Youtube.

Про це повідомляє видання Vice Asia.

Оскільки жителі Китаю змушені сидіти вдома через епідемію коронавірусу, їм довелося шукати нові способи розважитися. Так любителі масових вечірок — рейвів — почали активно проводити аналогічні заходи онлайн.

Виглядають онлайн-вечірки так: музиканти встановлюють вдома або в порожніх студіях діджейський пульт та включають музику, паралельно ведучи трансляцію в додатках на кшталт Bilibili або Douyin (аналоги Youtube та TikTok). Іноді на платформах транслюються заздалегідь зроблені записи. Тусовники підключаються до трансляцій і активно спілкуються в коментарях, так само, як якби були на звичайній вечірці.

Clubbers can tune into the live-streams from their homes pic.twitter.com/CMn29nNzdB — Sophia Ankel (@sophiaankel) February 24, 2020

Thousands of people who are stuck at home during the coronavirus are using live-streaming apps to go "cloud clubbing" #coronavirus pic.twitter.com/90WxAIlG81 — Sophia Ankel (@sophiaankel) February 24, 2020

Перша масштабна онлайн-тусовка в умовах карантину пройшла 31 січня. Рейв-захід був організований агентством з продажу квитків на музичні фестивалі RSS.

Захід пройшов вкрай успішно, тож незабаром популярні нічні клуби долучилися до цієї тенденції. За інформацією китайського видання The Paper, лише за перші 30 хвилин прямої трансляції 10 лютого нічний клуб SIR TEEN, розташований у Пекіні, залучив понад 100 тисяч онлайн-глядачів, а за всю сесію — 2,3 млн.

Виявилося, що онлайн-вечірки не лише цікавий спосіб розважити знуджених під час карантину місцевих жителів, а й відмінний спосіб заробити. 9 лютого в протягом декількох годин в прямому ефірі відомий нічний клуб OneThird, який має філії в Пекіні та Ханчжоу, отримав від глядачів майже 20 мільйонів монет в додатку TikTok, що становить понад 1 мільйон юанів або $143.

У День Святого Валентина пройшла благодійна онлайн-вечірка. До трансляції приєдналися 4 млн онлайн-користувачів, які задонатили близько 81,5 тисяч доларів. Ці кошти передали медичному персоналу, який бореться з коронавірусом.