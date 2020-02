Про це повідомляє видання Vice Asia.

Оскільки жителі Китаю змушені сидіти вдома через епідемію коронавірусу, їм довелося шукати нові способи розважитися. Так любителі масових вечірок — рейвів — почали активно проводити аналогічні заходи онлайн.

Виглядають онлайн-вечірки так: музиканти встановлюють вдома або в порожніх студіях діджейський пульт та включають музику, паралельно ведучи трансляцію в додатках на кшталт Bilibili або Douyin (аналоги Youtube та TikTok). Іноді на платформах транслюються заздалегідь зроблені записи. Тусовники підключаються до трансляцій і активно спілкуються в коментарях, так само, як якби були на звичайній вечірці.

Clubbers can tune into the live-streams from their homes pic.twitter.com/CMn29nNzdB

Thousands of people who are stuck at home during the coronavirus are using live-streaming apps to go "cloud clubbing" #coronavirus pic.twitter.com/90WxAIlG81

— Sophia Ankel (@sophiaankel) February 24, 2020