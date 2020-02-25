Про це під час сьогоднішнього брифінгу поінформував гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, повідомляє пресслужба організації.
За даними ВООЗ, пік епідемії припав на 23 січня — 2 лютого. З тих пір епідемія коронавірусу неухильно знижується.
“Епідемія COVID-19 досягла свого піку між 23 січня і 2 лютого та з тих пір неухильно знижується. Виявлено, що не було ніяких істотних змін в ДНК коронавіруса”, — зазначив Гебреісус.
Також, за словами гендиректора ВООЗ, смертність в епіцентрі епідемії є в кілька разів вищою, ніж за його межами — від 2% до 4% в Ухані, Китай та 0,7% в інших містах.
“Для людей з легким захворюванням COVID-19 час відновлення становить близько двох тижнів, в той час як люди з важким або критичним станом одужують протягом трьох-шести тижнів”, — підкреслив голова ВООЗ.
- Станом на 24 лютого кількість загиблих в Китаї від нового коронавируса COVID-19 зросла до 2592 осіб. Крім того, зареєстровано 195 повторних випадків зараження.
- Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) ввело проведення температурного скринінгу на прикордонних постах, які пропускають пасажирів з Італії.