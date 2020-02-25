У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що епідемія коронавіруса COVID-19 досягла свого піку більше двох тижнів тому та вже пішла на спад.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу поінформував гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, повідомляє пресслужба організації.

За даними ВООЗ, пік епідемії припав на 23 січня — 2 лютого. З тих пір епідемія коронавірусу неухильно знижується.

“Епідемія COVID-19 досягла свого піку між 23 січня і 2 лютого та з тих пір неухильно знижується. Виявлено, що не було ніяких істотних змін в ДНК коронавіруса”, — зазначив Гебреісус.

Також, за словами гендиректора ВООЗ, смертність в епіцентрі епідемії є в кілька разів вищою, ніж за його межами — від 2% до 4% в Ухані, Китай та 0,7% в інших містах.

“Для людей з легким захворюванням COVID-19 час відновлення становить близько двох тижнів, в той час як люди з важким або критичним станом одужують протягом трьох-шести тижнів”, — підкреслив голова ВООЗ.