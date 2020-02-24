Кабінет Міністрів відновить посаду Головного державного санітарного лікаря та покладе його функції на заступника міністра охорони здоров'я.

Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що в ситуації, коли є загроза виникнення епідемії, “більшість питань лягає на плечі Головного державного санітарного лікаря країни”. Цю посаду раніше було ліквідовано, однак найближчим часом її мають намір відновити.

“Ця посада була свого часу ліквідована. Рішенням уряду вона буде відновлена. Найближчим часом функції Головного державного санітарного лікаря будуть покладені на заступника міністра охорони здоров’я та я думаю, що система буде працювати чітко і якісно”, — заявив Ляшко.

<noscript><iframe title="Как Украина планирует защититься от коронавируса" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/BG1JghOoeiQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

На відео з 8 хвилини

Зазначимо, у міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецького п’ять заступників — Андрій Семиволос (перший заступник), Ірина Шевченко, Дмитро Луфер, Віктор Ляшко та Дмитро Коваль. Хто саме отримає посаду Головного державного санітарного лікаря наразі невідомо.

Станом на 24 лютого кількість загиблих в Китаї від нового коронавируса COVID-19 зросла до 2592 осіб. Крім того, зареєстровано 195 повторних випадків зараження.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) ввело проведення температурного скринінгу на прикордонних постах, які пропускають пасажирів з Італії.