Спалах епідемії коронавірусу став причиною відновлення дискусії про введення базового доходу по всьому світу

Про це повідомляє американська медіакомпанія CNBC.

Професор Лондонського університету Гай Стандинг сказав CNBC, що відродження глобальної економіки без переходу на базовий дохід — неможливе.

“Рано чи пізно у нас буде якась система базових доходів. Але змусити уряди багатьох країн зробити це — все одно що вирвати зуб. Існує велика інституційний опір цьому”, – сказав він.

Спалах COVID-19 привела до того, що країни по всьому світу змушені ввести обмежувальні заходи, що спричинить глибоку економічну кризу.

Очікується, що соціальні, освітні та економічні наслідки карантину нададуть глибоке негативний вплив.

Відзначимо, Міжнародний валютний фонд описує універсальний базовий дохід як механізм, який забезпечує регулярні грошові виплати, призначені населенню або якийсь його частини без будь-яких умов.