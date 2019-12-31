Видання PopSugar опублікувало топ-лист кращих постільних і еротичних сцен у фільмах і серіалах 2019 року.

Список опублікований на сайті видання.

Список очолила сцена сексу між Ар’єю і Джендрі в серіалі “Гра престолів”. Ар’я попросила Джендрі про близькість перед великою битвою, в якій вони могли загинути.

На другому місці – сцена з фільму “Рокетмен”, де показані відносини співака Елтона Джона і його першого менеджера Джона Рейда.

На третьому місці опинився серіал “Розуелл, Нью-Мексико” з моментом, коли головні герої вперше займаються сексом.