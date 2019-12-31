Список опублікований на сайті видання.
Список очолила сцена сексу між Ар’єю і Джендрі в серіалі “Гра престолів”. Ар’я попросила Джендрі про близькість перед великою битвою, в якій вони могли загинути.
На другому місці – сцена з фільму “Рокетмен”, де показані відносини співака Елтона Джона і його першого менеджера Джона Рейда.
На третьому місці опинився серіал “Розуелл, Нью-Мексико” з моментом, коли головні герої вперше займаються сексом.
- Колишній президент США Барак Обама за традицією назвав кращі, на його думку, книги, фільми і серіали 2019 року.