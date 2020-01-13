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«Епоха бідності закінчена»: «слугам народу» підвищили зарплату до 100 тисяч гривень

Екс-віце-прем'єр - міністр соціальної політики Павло Розенко заявив, що, за його інформацією, зарплати українських топ-чиновників підняли в 3,5-5 разів, а зарплату нардепів - в 2,5 рази до понад 100 тисяч гривень.

Понеділок, 13 січня 2020, 20:59

Про це Розенко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“Сьогодні активно розганяється “зрада” про виплату чиновникам одного з міністерств зарплат в сумах до 500 тисяч гривень. Звертаю увагу, що збільшення зарплат міністрам та їх заступникам відбулося по всіх міністерствах. Збільшення в середньому для топ-чиновників відбулося в 3,5 – 5 рази”, – розповів Розенко.

За його словами, з 1 січня 2020 року зарплата депутатів Верховної Ради стане більше 100 тисяч гривень. На тлі цього екс-міністр нагадав, що середня зарплата в освіті сьогодні становить 9 тисяч гривень.

“Епоха бідності закінчена, друзі. З особливим трепетом цікаво слухати аргументацію “слуг народу”, чому скасовано постанову попереднього уряду про збільшення в 2020 році зарплат педагогам на 20%. Бо, за їхніми словами, то “був “популізм” і засобів на це немає”, – резюмував Розенко.

Нагадаємо, что загальний кошторис Верховної Ради на 2020 рік, який 14 листопада прийняли нардепи, складе близько 2 млрд гривень.

Якщо розглядати детально, то:

  • 642 млн грн – зарплатний фонд депутатів з урахуванням податків, а це майже 1,5 мільйона гривень на людину. Однак в цю суму також можуть входити премії, надбавки, оплата праці помічників тощо. Адже в кошторисі, розміщеному на сайті Верховної Ради, окремого положення про оплату праці помічників не вказано;
  • 22,9 млн грн – витрати на відрядження нардепів;
  • 314,666 млн грн – соціальне забезпечення народних обранців;
  • 96,898 млн грн – на утримання автобази Верховної Ради;
  • 46,5 млн грн – на підтримку видання газети “Голос України” та на телеканал “Рада”;
  • 756 млн грн – на зарплати допоміжного персоналу;
  • 144 млн грн – на утримання адміністративних будівель.

У минулому році зарплати народних депутатів були трохи скромніше. Всього на утримання парламенту в 2019 році передбачалося 1,970 млрд грн. Серед цих витрат:

1,091 млрд грн – оплата праці, з них 496,3 млн грн – депутатам, 997,9 млн грн – видатки споживання;

44,7 млн грн – на підтримку видання газети “Голос України” та на телеканал “Рада”;

835,7 млн грн – обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України.

Теги: слуги народа, зарплата, Розенко

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