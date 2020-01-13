«Епоха бідності закінчена»: «слугам народу» підвищили зарплату до 100 тисяч гривень

Про це Розенко повідомив на своїй сторінці в Facebook.
“Сьогодні активно розганяється “зрада” про виплату чиновникам одного з міністерств зарплат в сумах до 500 тисяч гривень. Звертаю увагу, що збільшення зарплат міністрам та їх заступникам відбулося по всіх міністерствах. Збільшення в середньому для топ-чиновників відбулося в 3,5 – 5 рази”, – розповів Розенко.
За його словами, з 1 січня 2020 року зарплата депутатів Верховної Ради стане більше 100 тисяч гривень. На тлі цього екс-міністр нагадав, що середня зарплата в освіті сьогодні становить 9 тисяч гривень.
“Епоха бідності закінчена, друзі. З особливим трепетом цікаво слухати аргументацію “слуг народу”, чому скасовано постанову попереднього уряду про збільшення в 2020 році зарплат педагогам на 20%. Бо, за їхніми словами, то “був “популізм” і засобів на це немає”, – резюмував Розенко.
Нагадаємо, что загальний кошторис Верховної Ради на 2020 рік, який 14 листопада прийняли нардепи, складе близько 2 млрд гривень.
Якщо розглядати детально, то:
- 642 млн грн – зарплатний фонд депутатів з урахуванням податків, а це майже 1,5 мільйона гривень на людину. Однак в цю суму також можуть входити премії, надбавки, оплата праці помічників тощо. Адже в кошторисі, розміщеному на сайті Верховної Ради, окремого положення про оплату праці помічників не вказано;
- 22,9 млн грн – витрати на відрядження нардепів;
- 314,666 млн грн – соціальне забезпечення народних обранців;
- 96,898 млн грн – на утримання автобази Верховної Ради;
- 46,5 млн грн – на підтримку видання газети “Голос України” та на телеканал “Рада”;
- 756 млн грн – на зарплати допоміжного персоналу;
- 144 млн грн – на утримання адміністративних будівель.
У минулому році зарплати народних депутатів були трохи скромніше. Всього на утримання парламенту в 2019 році передбачалося 1,970 млрд грн. Серед цих витрат:
1,091 млрд грн – оплата праці, з них 496,3 млн грн – депутатам, 997,9 млн грн – видатки споживання;
44,7 млн грн – на підтримку видання газети “Голос України” та на телеканал “Рада”;
835,7 млн грн – обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів збільшив оклад Генерального прокурора з 37 000 долл до 93 648 грн.
- Чиновники Міністерства культури України задекларували величезні зарплати за грудень.
- Зарплата глави “Укрпошти” Ігоря Смілянського в 1,9 млн гривень в місяць і 22,8 млн гривень в рік в 2,5 рази перевищує оклад президента США Дональда Трампа.