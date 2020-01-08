Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, що Туреччина підніме з Росією питання деокупації українських територій.

Про це він повідомляє на своїй сторінці в Twitter.

Уточнюється, що Пристайко провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, який висловив співчуття у зв’язку з катастрофою літака українських авіаліній в Ірані.

“Туреччина підніме питання деокупаціі Криму і звільнення всіх громадян України, незаконно затриманих в Росії і на окупованих територіях під час сьогоднішнього візиту Путіна”, – написав він.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 січня, президент Росії Володимир Путін перебуває з офіційним візитом в Стамбулі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що в Лівії наразі перебувають 2000 бійців ПВК “Вагнера”. Вони надають військову підтримку силам Лівійської національної армії.