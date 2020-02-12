Про це повідомляє британське агентство Reuters.
Президент Туреччини заявив, що турецька армія буде наносити удари по сирійській армії в небі, на землі або де-завгодно, якщо ще один турецький солдат буде поранений, або ж якщо сили Асада спробують захопити провінцію Ідліб.
“Якщо тут буде найменше поранення наших солдатів на спостережних постах або в інших місцях, я заявляю, що з сьогоднішнього дня ми будемо завдавати ударів силам режиму де-завгодно, незалежно від кордонів Ідліб або ліній Сочинських угод”, – сказав він.
Повідомляється, що війна в сирійській провінції Ідліб між урядовими військами Башара Асада, підтримуваними російською армією, і повстанцями, яких підтримує Туреччина, розгорілася з новою силою в останні тижні.
За останні десять днів в Ідлібі від ударів армії Асада загинули 13 турецьких солдатів.
Також наголошується, що за останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових і броньовану техніку, включаючи танки.
- Раніше повідомлялося, що Туреччина почала військову операцію в Сирії.