Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Президент Туреччини заявив, що турецька армія буде наносити удари по сирійській армії в небі, на землі або де-завгодно, якщо ще один турецький солдат буде поранений, або ж якщо сили Асада спробують захопити провінцію Ідліб.

“Якщо тут буде найменше поранення наших солдатів на спостережних постах або в інших місцях, я заявляю, що з сьогоднішнього дня ми будемо завдавати ударів силам режиму де-завгодно, незалежно від кордонів Ідліб або ліній Сочинських угод”, – сказав він.

Повідомляється, що війна в сирійській провінції Ідліб між урядовими військами Башара Асада, підтримуваними російською армією, і повстанцями, яких підтримує Туреччина, розгорілася з новою силою в останні тижні.

За останні десять днів в Ідлібі від ударів армії Асада загинули 13 турецьких солдатів.

Також наголошується, що за останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових і броньовану техніку, включаючи танки.