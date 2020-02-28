Президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Ердоган домовилися про зустріч найближчим часом для обговорення ситуації в Сирії.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Відзначається, що лідери Росії і Туреччини провели телефонну розмову, в ході якої обговорили поточну військову ситуацію в Сирії.

“Розмова Путіна і Ердогана була детальною і була присвяченою необхідності зробити все, щоб виконати домовленості щодо Ідлібской зоні деескалації“, – заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

В той же час в адміністрації президента Ердогана заявили, що лідери домовилися про проведення особистої двосторонньої зустрічі вже найближчим часом.

Як відомо, в результаті авіаудару в сирійській провінції Ідліб загинули щонайменше 33 турецьких військовослужбовців. За словами влади Туреччини, авіаудар нанесли військово-повітряні сили “режиму Башара Асада” (президента Сирії).

Після того, як президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів термінову нараду на вищому рівні за фактом атаки в Ідлібі, турецькі збройні сили почали наносити удари з повітря по “всім відомим цілям” сирійського уряду. У Туреччині пригрозили, що влада Сирії “заплатить високу ціну” за напад на турецькі війська в Ідлібі.