Президент Туреччини Раджеп Тайіп Ердоган заявив, що міграційні правила між Туреччиною і Європейським союзом не працюють і повинні бути переглянуті.

Про це повідомляє Reuters.

Ердоган провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої заявив, що угода про припинення вогню з Росією в сирійському регіоні Ідліб направлена на захист там цивільного населення і турецьких військ.

Через потік мігрантів з території Туреччини в інші країни ЄС, і зокрема в Грецію, біженців закликали поки не намагатися перетнути державний кордон.

Також в ЄС пообіцяли збільшити фінансування в цьому секторі.

“ЄС може запропонувати більше грошей, крім обіцяних в 2016 році 6 мільярдів євро (6,79 мільярда доларів), щоб допомогти біженцям, але Туреччина повинна спочатку припинити використовувати їх в якості “розмінної монети”, – заявив головний дипломат ЄС Джозеп Боррелл.

На території Туреччини проживають близько 4 мільйонів сирійських біженців.

Тому в МЗС Туреччини зазначили, що країни ЄС, в тому числі Греція, повинні виконувати свої міжнародні зобов’язання і приймати заяви біженців.

Після того, як Туреччина 28 лютого заявила, що більше не буде намагатися утримувати сирійських біженців на своїй території і відкрила кордони, десятки тисяч мігрантів намагалися проникнути в Грецію.