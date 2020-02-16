Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Росія "на найвищому рівні" керує війною в Лівії.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на турецьке інформаційне телебачення NTV.

“Росія наразі керує війною там на найвищому рівні”, – зазначив Ердоган у коментарі журналістам після візиту до Пакистану.

На підтвердження своїх слів, турецький лідер продемонстрував фотографію, на якій, за його словами, разом із міністром оборони Сергієм Шойгу і Валерієм Герасимовим (головю Генштабу РФ) зображений голова ПВК “Вагнера”, інформує NTV.

За словами Ердогана, в Лівії воюють бійці ПВК “Вагнера”, якими керує Москва.

“Всі вони є вищими військовими чиновниками Росії, і вони керують “Вагнером”. І вони все ще продовжують заявляти, що у них немає ніяких зв’язків (із “Вагнером”, – ред.)”, – заявив президент Туреччини.

Ердоган уточнив, що в Лівії воюють близько 2500 бійців приватної військової компанії “Вагнера”.

На цю заяву вже відреагував заступник голови МЗС РФ Михайло Богданов. Він стверджує, що заява Ердогана “абсолютно не відповідає дійсності і реальному стану справ у країні”.

“Не знаю, звідки він це взяв, звідки у нього така інформація, такі дефініції”, – додав Богданов, якого цитує видання Meduza.

Раніше видання “Нова газета” оприлюднило відео, яке спочатку опублікувала прес-служба Лівійської національної армії. На кадрах видно прибуття верховного головнокомандувача армії Халіфи Хафтара на переговори з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Маршала зустрічав начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов. Також на відео є ресторатор Євген Пригожин, який вважається творцем ПВК “Вагнера”.

Варто відзначити, що в Лівії після повалення режиму Муаммара Каддафі існує кілька паралельних урядів. Зокрема, є міжнародно визнаний Уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем, який базується в столиці країни Тріполі. Його підтримала ООН, а також підтримує Туреччина.

Крім того, існує Лівійська національна армія на чолі з військовим генералом Халіфою Хафтаром. Його підтримує Росія.