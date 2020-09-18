Голова Офісу президента Андрій Єрмак запевняє, що не дивився інтерв'ю ексголови ОПУ Андрія Богдана Дмитрові Гордону. Розмова в інтерв'ю неодноразово торкалася саме його.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Під час шоу ведучий Савік Шустер попросив Єрмака прокоментувати заяви Богдана щодо його нібито таємних домовленостей з РФ. Єрмак заперечив, що мав такі домовленості, назвавши цю думку “конспірологією”.

Натомість голова Офісу президента зауважив, що не дивився інтерв’ю зі своїм попередником на посаді.

“А що стосується [інтерв’ю]… Чесно скажу, що не маю стільки часу, щоби переглянути… Я… Мені здається там декілька годин було це інтерв’ю… На жаль не маю такого часу. А якщо б воно було, я би…”, — сказав він.

Згодом Єрмак додав: “Я дійсно не дивився. Безумовно, я знаю загальний зміст того, що там говорив колишній голова Офісу президента”.

Також голова ОПУ зауважив. що не вважає коректним коментувати це інтерв’ю та інші заяви Богдана.

“Мені важко коментувати. і це буде некоректно, якщо я буду коментувати якісь там вислови чи інтерв’ю пана Богдана. Якщо ви запитаєте моє особисте ставлення… То я можу сказати, що ну не варто стільки образ носити там, концентрувати в себе… Варто, мені здається, трошечки тверезо іноді давати собі оцінку”, — сказав Єрмак.