Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
Під час шоу ведучий Савік Шустер попросив Єрмака прокоментувати заяви Богдана щодо його нібито таємних домовленостей з РФ. Єрмак заперечив, що мав такі домовленості, назвавши цю думку “конспірологією”.
Натомість голова Офісу президента зауважив, що не дивився інтерв’ю зі своїм попередником на посаді.
“А що стосується [інтерв’ю]… Чесно скажу, що не маю стільки часу, щоби переглянути… Я… Мені здається там декілька годин було це інтерв’ю… На жаль не маю такого часу. А якщо б воно було, я би…”, — сказав він.
Згодом Єрмак додав: “Я дійсно не дивився. Безумовно, я знаю загальний зміст того, що там говорив колишній голова Офісу президента”.
Також голова ОПУ зауважив. що не вважає коректним коментувати це інтерв’ю та інші заяви Богдана.
“Мені важко коментувати. і це буде некоректно, якщо я буду коментувати якісь там вислови чи інтерв’ю пана Богдана. Якщо ви запитаєте моє особисте ставлення… То я можу сказати, що ну не варто стільки образ носити там, концентрувати в себе… Варто, мені здається, трошечки тверезо іноді давати собі оцінку”, — сказав Єрмак.
- 9 вересня Андрій Богдан дав інтерв’ю журналісту, засновнику видання “Гордон” Дмитру Гордону. Розмова тривала 4,5 години. За цей час співрозмовники обговорили широке коло питань, пов’язаних з діяльністю команди Зеленського, виборами, спецоперацією щодо вагнерівців, стосунків Богдана та його наступника Андрія Єрмака тощо.
- Серед іншого, Богдан заявив про наявність домовленостей з російськими чиновниками в питанні статусу Криму, авіасполученні з Росією, обміну полоненими та ряду інших домовленостей. За його словами, може існувати певний план нібито був укладений за підсумками переговорів нинішнього глави ОП Андрія Єрмака з російською стороною.
- 10 вересня Державне бюро розслідувань викликало на допит екскерівника Офісу президента Андрія Богдана як свідка через заяви про домовленості з Росією. 11 вересня Богдан отримав повістку.
- 14 вересня після допита ДБР повідомило, що Богдан заявив, що не має доказів інформації про можливі контакти представників влади України та російських органів влади.