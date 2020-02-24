Учасниця Національного відбору на "Євробачення 2020" Jerry Heil (Яна Шемаєва), яка виступала з піснею "Vegan", розповіла, як себе почуває після поразки на конкурсі.

Про це вона написала в своему Instagram.

Співачка опублікувала селфі з хештегом #додупифільтри.

“В кожен момент свого життя ти робиш точно те, що маєш і можеш саме в цей момент. Заплутано. Простіше: твої вчинки – трансляція тебе. Якщо думаєш, що мало бути інакше, якщо за себе соромно — ти не приймаєш себе. А якщо не приймаєш себе — чиє життя ти живеш?” – написала дівчина.