Проєкт отримав високу оцінку ANSYS і внесений до списку фіналістів конкурсу.

Крім самого ракетоносія “Циклон-4М”, КБ “Південне” розробляє проєкт наземного комплексу і всієї необхідної інфраструктури:

Пускового майданчика;

Монтажно-випробувального комплексу;

Пункту управління.

При проєктуванні ракетно-космічного комплексу “Циклон-4М” інженери КБ “Південне” використовували програму ANSYS Fluent, яка і допомогла в точності досліджувати теплові впливи й навантаження на газоотводний канал під час старту ракети, коли температура полум’я може досягати 3800 К.

Були визначені місця розташування і величини максимальних навантажень і теплових напружень на конструкцію комплексу, що дозволило виконати її оптимізацію та підібрати оптимальні матеріали для її будівництва.

За будівництво космодрому в провінції Південна Шотландія відповідає канадська аерокосмічна компанія “MSL”, угода з якою підписана у 2017 році.

“Циклон-4М” призначена для виведення комерційних вантажів масою 5 тонн на низькі навколоземні орбіти (НГО), і 3,7 тонн на сонячно-синхронну орбіту (СОО).

Орієнтовна вартість одного запуску оцінюється в $45 млн.

Нагадаємо, що РН “Циклон-4М” є модифікацією РН “Циклон-4”, що розробляється КБ “Південне” з 2004 року в рамках спільного проекту з Бразилією. Перший політ планувався на кінець 2019 року, але був відстрочений на три роки.

У 2015 році Бразильське космічне агентство розірвало контракт з українською стороною через затягування термінів надання проєктної документації і постійно зростаючих витрат. Дослідний зразок РН був готовий лише на 7-8%, а сукупні витрати і витрати тільки однієї України склали близько $800 млн.