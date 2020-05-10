Естонія стане першою країною, яка буде застосовувати експериментальні японські ліки від коронавірусу. Це препарат авіган (діюча речовина фавіпіравір).

Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Естонії.

Партію медпрепарату передав уряд Японії в посольство Естонії в Токіо.

Спочатку в Японії планували використовувати цей препарат для лікування грипу.

“Те, що Естонія отримає від Японії препарат авіган, є дуже хорошим прикладом міжнародного співробітництва в кризовій ситуації. 7 травня я розмовляв з японським колегою Тосиміцу Мотегі і подякував йому”, – заявив глава естонського МЗС Урмас Рейнсалу.

Варто зазначити, що Японія передала цей препарат безкоштовно.

Натомість Естонія зобов’язана поділитися результатами клінічних випробувань.

Препарат будуть вводити людям, зараженим коронавірусом.

В цілому, уряд Японії отримав більше 80 запитів від різних країн, в тому числі від України, з проханням прислати їм цей препарат.

Варто зазначити, що в Японії ці ліки використовують при лікуванні COVID-19 з лютого. Згідно зі спостереженнями японських медиків, ліки полегшують перебіг захворювання.