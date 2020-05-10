Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Естонії.
Партію медпрепарату передав уряд Японії в посольство Естонії в Токіо.
Спочатку в Японії планували використовувати цей препарат для лікування грипу.
“Те, що Естонія отримає від Японії препарат авіган, є дуже хорошим прикладом міжнародного співробітництва в кризовій ситуації. 7 травня я розмовляв з японським колегою Тосиміцу Мотегі і подякував йому”, – заявив глава естонського МЗС Урмас Рейнсалу.
Варто зазначити, що Японія передала цей препарат безкоштовно.
Натомість Естонія зобов’язана поділитися результатами клінічних випробувань.
Препарат будуть вводити людям, зараженим коронавірусом.
В цілому, уряд Японії отримав більше 80 запитів від різних країн, в тому числі від України, з проханням прислати їм цей препарат.
Варто зазначити, що в Японії ці ліки використовують при лікуванні COVID-19 з лютого. Згідно зі спостереженнями японських медиків, ліки полегшують перебіг захворювання.
- Міністр закордонних справ Японії Тосиміцу Мотегі повідомив, що після вихідних країна почне безкоштовне постачання до 43 країн медичного препарату, який розглядається як потенційний засіб для лікування коронавірусу.
- Раніше повідомлялося, що уряд Японії безкоштовно передасть Україні партію противірусного препарату “Фавіпіравір”.