Голова парламенту Естонії Генн Пиллуаас заявив, що парламентська коаліція держави не має наміру ратифікувати угоду про кордон з РФ.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

“Позиція коаліції полягає в тому, що ми не будемо давати хід ратифікації угоди про кордон“, – сказав Пиллуаас.

При цьому спікер також уточнив, що угода про російсько–естонський кордон, підписана в 2014 році, не буде ратифікована парламентом Естонії навіть в тому випадку, якщо його ухвалить російська Державна Дума.

Нагадаємо, що у МЗС Росії назвали пакт Молотова-Рібентропа, а також наступну окупацію частини Польші і балтійських країн “вимушеним кроком”, який допоміг почати війну з Німеччиною на більш вигідних позиціях.

Відомо, що 23 серпня 1939 Радянський Союз і нацистська Німеччина підписали договір про ненапад, відомий як Пакт Молотова-Ріббентропа. Секретний додатковий протокол до нього розподіляв зони впливу СРСР і Німеччини в Східній Європі.