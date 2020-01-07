Про це повідомляє естонське видання ERR.

Позиція коаліції полягає в тому, що ми не будемо давати хід ратифікації угоди про кордон, сказав Пиллуаас.

При цьому спікер також уточнив, що угода про російськоестонський кордон, підписана в 2014 році, не буде ратифікована парламентом Естонії навіть в тому випадку, якщо його ухвалить російська Державна Дума.

Нагадаємо, що у МЗС Росії назвали пакт Молотова-Рібентропа, а також наступну окупацію частини Польші і балтійських країн “вимушеним кроком”, який допоміг почати війну з Німеччиною на більш вигідних позиціях.

Відомо, що 23 серпня 1939 Радянський Союз і нацистська Німеччина підписали договір про ненапад, відомий як Пакт Молотова-Ріббентропа. Секретний додатковий протокол до нього розподіляв зони впливу СРСР і Німеччини в Східній Європі.

  • В МЗС Естонії заявили, що СРСР був для країни окупантом, а не визволителем