Міністр закордонних справ Естонії засудив відкриття залізничного сполучення між Росією і тимчасово окупованим Кримом.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

“Залізничне сполучення через Керченську протоку, що з’єднує Крим з Росією, є ще одним кричущим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України з боку Росії з метою ще більшої ізоляції Криму“, – пише він.

При цьому міністр також додав, що Естонія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, в лютому 2019 року російська сторона заявила про те, що планує у вересні відкрити продаж на перший пасажирський поїзд, який пройде через Кримський міст 8 грудня. У листопаді в Криму почали продавати квитки на потяги Керченським мостом у Росію.