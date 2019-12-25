Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
“Залізничне сполучення через Керченську протоку, що з’єднує Крим з Росією, є ще одним кричущим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України з боку Росії з метою ще більшої ізоляції Криму“, – пише він.
При цьому міністр також додав, що Естонія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.
Нагадаємо, в лютому 2019 року російська сторона заявила про те, що планує у вересні відкрити продаж на перший пасажирський поїзд, який пройде через Кримський міст 8 грудня. У листопаді в Криму почали продавати квитки на потяги Керченським мостом у Росію.
- У понеділок, 23 грудня, відбувся запуск залізничного сполучення. Представництво Президента України в Криму засудило дії російської сторони, а також візит президента РФ Володимира Путіна на півострів, який відбувся без узгодження.
- ООН виступила на підтримку України в питанні відкриття жд-сполучення між Росією та незаконно анексованим Кримом.