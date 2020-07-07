Естонія передала Україні кілька тисяч бойових пістолетів для боротьби з російською агресією.

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Естонії.

Уточнюється, що Україні було скеровано 2 400 пістолетів типу “Макаров”. Дана зброя призначена для посилення обороноздатності під час російської агресії.

“Неприпинена агресія Росії в Криму і на сході України є неприйнятною і має більш широкий вплив на безпеку всієї Європи. Цим постачанням ми підтримуємо нашого союзника, який перебуває в війні вже шостий рік”, – сказав він.

Своєю чергою начальник збройних сил Естонії Рісто Партель пояснив, що естонська армія більше не застосовує пістолети типу “Макарова” з причини переходу на калібр стандарту НАТО.