Естонія продовжила заборону на відновлення авіаційного сполучення з Україною.

Про це повідомила прес–служба Міністерства економіки та інфраструктури Естонії.

Уточнюється, що заборона на відновлення авіаційного сполучення з Україною була продовжена у Естонії до 14 липня.

Також повідомляється, що країна продовжила заборону на відновлення авіасполучення з Росією, Білоруссю, Португалією і Швецією.

У прес–службі уряду розповіли, що відновлення авіаційного сполучення між країнами буде залежати від подальшого розвитку рівня захворюваності коронавірусом.

Нагадаємо, 15 червня Україна відкрила всі міжнародні повітряні пункти пропуску.