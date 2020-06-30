Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки та інфраструктури Естонії.

Уточнюється, що заборона на відновлення авіаційного сполучення з Україною була продовжена у Естонії до 14 липня.

Також повідомляється, що країна продовжила заборону на відновлення авіасполучення з Росією, Білоруссю, Португалією і Швецією.

У пресслужбі уряду розповіли, що відновлення авіаційного сполучення між країнами буде залежати від подальшого розвитку рівня захворюваності коронавірусом.

Нагадаємо, 15 червня Україна відкрила всі міжнародні повітряні пункти пропуску.

  • Вночі 17 червня аеропорт “Київ” ім. Сікорського (Жуляни) відновив обслуговування міжнародних регулярних рейсів.
  • Раніше Міжнародний аеропорт “Київ” (“Жуляни”) ім. І. Сікорського звернувся по допомогу до президента, прем’єр-міністра, міністра інфраструктури та мера Києва. У листі зазначалося, що в разі відсутності підтримки аеропорт припинить свою діяльність і збанкрутує.