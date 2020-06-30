Про це повідомила прес–служба Міністерства економіки та інфраструктури Естонії.
Уточнюється, що заборона на відновлення авіаційного сполучення з Україною була продовжена у Естонії до 14 липня.
Також повідомляється, що країна продовжила заборону на відновлення авіасполучення з Росією, Білоруссю, Португалією і Швецією.
У прес–службі уряду розповіли, що відновлення авіаційного сполучення між країнами буде залежати від подальшого розвитку рівня захворюваності коронавірусом.
Нагадаємо, 15 червня Україна відкрила всі міжнародні повітряні пункти пропуску.
- Вночі 17 червня аеропорт “Київ” ім. Сікорського (Жуляни) відновив обслуговування міжнародних регулярних рейсів.
- Раніше Міжнародний аеропорт “Київ” (“Жуляни”) ім. І. Сікорського звернувся по допомогу до президента, прем’єр-міністра, міністра інфраструктури та мера Києва. У листі зазначалося, що в разі відсутності підтримки аеропорт припинить свою діяльність і збанкрутує.